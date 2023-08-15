Тактаров объяснил, почему не верит в бой Емельяненко и Тайсона

Ветеран ММА Олег Тактаров объяснил, почему не верит в то, что состоится бой по боксу между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

Ранее Емельяненко выразил заинтересованность в проведении боя с Тайсоном.

«Федор слишком молодой, и Майку нужно что-то контролируемое, как Рой Джонс, — сказал Тактаров «СЭ». — Майк Тайсон искренне ненавидит не бокс, а сам факт выступления. Поэтому, когда есть деньги, я сомневаюсь, что... Во-первых, я сомневаюсь, что их у него когда-то не будет, потому что он попал в раскрутку, все хорошо идет. Сейчас из марихуаны будут делать масла, этот бизнес тоже идет наверх, он будет масла рекламировать, так что у него все в порядке. Нет смысла выскакивать куда-то».

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа в Москве, Тактаров сразится с Джеффом Монсоном. Бой пройдет по правилам бокса.

Полностью интервью Олега Тактарова можно прочитать на сайте «СЭ».