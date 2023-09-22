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Сегодня, 13:42

Тактаров — о своем следующем бое: «Соперником будет член мексиканской группировки»

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Российский боец Олег Тактаров поделился информацией об отмене боя с Джеффом Монсоном и рассказал про своего следующего соперника.

«Я не знаю ничего про отмену боя и не хочу об этом говорить. Я вычеркнул из своей жизни людей, которые меня подвели. Я никого не подводил, когда провел четыре огромных международных фестиваля. Они прошли вовремя. Планирую принять участие в октябрьском шоу на «РЕН ТВ». Сейчас я более-менее начинаю себя нормально чувствовать. К бою с Монсоном я не был готов.

В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла на территории гостиницы продажей наркотиков. Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Денни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Тактарова.

 
Олег Тактаров. «Меня пытались убить. Но я не умер. Просто не умер». Олег Тактаров: новые подробности избиения в Мексике

В январе 2022 года стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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