Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

15 сентября, 23:00

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо: прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединок Минеев — Карвальо возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Владимир Минеев подерется с Рафаэлем Карвальо в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга в пятницу, 15 сентября, в Элисте. Ориентировочное время начала поединка — после 00.00 по московскому времени. Их встреча станет главным боем вечера.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции главного карда — в 23.00 по московскому времени.

Минеев не выходил в ринг с ноября 2022 года, когда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по кикбоксингу отправил бразильца Фернандо Родригеса в нокаут во втором раунде. А ровно год назад, в сентябре 2022-го, Минеев нокаутировал боснийца Эрко Джуна на турнире в Элисте. К поединку с Карвальо Владимир готовился в Дагестане.

Карвальо большую часть карьеры провел в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира — Bellator, где быстро стал звездой. В этой лиге бразилец завоевал пояс в среднем весе и трижды защитил его — это достижение он до сих пор делит с Александром Шлеменко. Титул Карвальо уступил Гегарду Мусаси, после чего последовала череда неудач, и к поединку с Владимиром бразилец подходит с серией из четырех поражений.

В прямом эфире РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса. Каждый бой будет состоять из трех раундов по три минуты.

Про турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по кикбоксингу можно прочитать в материале «СЭ».

Владимир Минеев
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи
Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец Попов уверен в победе Минеева над Карвальо

Янькова победила Янь Юйсинь на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»