Владимир Минеев подерется с Рафаэлем Карвальо в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга в пятницу, 15 сентября, в Элисте. Ориентировочное время начала поединка — после 00.00 по московскому времени. Их встреча станет главным боем вечера.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции главного карда — в 23.00 по московскому времени.

Минеев не выходил в ринг с ноября 2022 года, когда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по кикбоксингу отправил бразильца Фернандо Родригеса в нокаут во втором раунде. А ровно год назад, в сентябре 2022-го, Минеев нокаутировал боснийца Эрко Джуна на турнире в Элисте. К поединку с Карвальо Владимир готовился в Дагестане.

Карвальо большую часть карьеры провел в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира — Bellator, где быстро стал звездой. В этой лиге бразилец завоевал пояс в среднем весе и трижды защитил его — это достижение он до сих пор делит с Александром Шлеменко. Титул Карвальо уступил Гегарду Мусаси, после чего последовала череда неудач, и к поединку с Владимиром бразилец подходит с серией из четырех поражений.

В прямом эфире РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса. Каждый бой будет состоять из трех раундов по три минуты.

Про турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по кикбоксингу можно прочитать в материале «СЭ».