Кремлев назвал унижением отсутствие национальной символики и гимна

Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев на конгрессе организации заявил, что отсутствие национальной символики и гимна является унижением для любого спортсмена.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024. До Игр в Париже будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, и они будут выступать в нейтральном статусе.

«Сегодняшний конгресс говорит о том, что наш боксерский дом — это IBA. Спортсмен выступает и хочет, чтобы в честь его побед играл гимн, чтобы он выступал с национальной символикой. Когда его лишают этой возможности — это унижение для спортсмена. Таким образом вы унижаете спортсменов. Таких людей не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для спортсмена», — сказал Кремлев во время конгресса IBA в Дубае.

9 декабря состоится турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.