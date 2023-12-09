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Сегодня, 11:28

Кремлев назвал унижением отсутствие национальной символики и гимна

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев на конгрессе организации заявил, что отсутствие национальной символики и гимна является унижением для любого спортсмена.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024. До Игр в Париже будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, и они будут выступать в нейтральном статусе.

«Сегодняшний конгресс говорит о том, что наш боксерский дом — это IBA. Спортсмен выступает и хочет, чтобы в честь его побед играл гимн, чтобы он выступал с национальной символикой. Когда его лишают этой возможности — это унижение для спортсмена. Таким образом вы унижаете спортсменов. Таких людей не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для спортсмена», — сказал Кремлев во время конгресса IBA в Дубае.

9 декабря состоится турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.

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Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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