«Черти ликуют!» Кремлев потребовал извинений от Сульянова за рекламу со священнослужителем

Все дело в приложении для знакомств.

В российских единоборствах назревает очередной скандал: президент Федерации бокса России и Международной ассоциации бокса Умар Кремлев обратился к главе Hardcore Анатолию Сульянову и потребовал извинений за рекламный ролик, который Сульянов опубликовал в своих соцсетях. На видео рекламировалось приложение для знакомств, а одним из участников по сюжету был человек в костюме священнослужителя. Именно этот факт и возмутил Кремлева, который записал жесткое видеообращение.

«Смотрите, что происходит! Черти ликуют! – заявил Кремлев. – Сперва они жгут Коран, потом они записывают ролик, где надевают рясу, берут крест и рекламируют публичный дом, типа новая соцсеть, которая будет заниматься знакомствами. На самом деле это грязь: там будут находиться проститутки, *** , полупокеры и вся нечисть. Мы с вами не должны допустить этого. Я хочу поблагодарить всех тех, кто не промолчал, а всех тех, кто молчит, [прошу] не молчать, потому что будете являться соучастниками. Нельзя допускать, чтобы трогали Коран, Библию, вообще духовность нашу. Понимаете, основы человека нельзя… Не надо за счет Бога пиариться, Богу надо верить и идти с Богом. В этом только наше счастье, наше богатство и основа нашей земли и человека.

Просто некоторые люди, не разобравшись еще, самое печальное, кстати, начинают рекламировать их. Вот Анатолий Сульянов выложил у себя – я у него посмотрел этот ролик. Анатолий, удали этот ролик, извинись перед всеми, также и передо мной, потому что меня это тоже задело. Вот, я тебе подготовил книжку. Почитаешь, поймешь, в следующий раз будешь знать, никто тебя не сможет в заблуждение ввести. Съездим с тобой еще в монастырь, а также давай для этих актеров и организаторов этого ролика и этой соцсети мы организуем бои и в монастырь их отвезем. Всем надо отдавать шансы. Бои организуем – у них дурь эта вылетит. Шансы – имеется в виду привести их в нормальную жизнь. Так что, Толь, жду от тебя».

Сульянов ответил быстро и развернуто. Глава Hardcore не понял претензий в свой адрес и объяснил, почему они неуместны. В своих соцсетях Анатолий сообщил, что он - за православные ценности, а приложение создано не для разврата, а чтобы строить крепкие семьи.

«Дорогой Умар Назарович, для меня, как для человека православного, крайне странно слышать от единоверцев критику о бездуховности в наш адрес. Полагаю, что, видимо, до тебя информация дошла уже в искаженном формате как о моем отношении к нашей с тобой вере, так и о публикации на моей странице в социальной сети. Но обо всем по порядку: я и моя семья выросли в православии, и в нем же мы воспитываем своих детей. Святые места земли русской для нас не пустой звук – это неотъемлемая часть нашей жизни, равно как и помощь и поддержка Русской православной церкви.

Анатолий Сульянов. Фото Соцсети

На нашем попечении находятся храмы в Псковской епархии и Новодевичий монастырь. Наша организация оказывает помощь приходам и детским домам в зоне СВО. Мы строим спортивные залы! В приютах для детей, потерявших родных в зоне боевых действий. Наши спортсмены и мы регулярно участвуем в жизни сирот и всячески им помогаем – мы оказываем поддержку православному центру образования имени преподобного Сергия, обеспечивая благотворительную помощь для детей, прибывших из ДНР. За последние годы нашим благотворительным фондом было собрано более 150 миллионов рублей и спасено более 30 детских жизней. Именно в подобных благих делах мы видим смысл бытия. Я никогда не кичился этим и не буду, но раз зашел разговор о спросе, то отмалчиваться не стану.

В наших лигах выступают спортсмены и представители всех конфессий, которые воздают почести как Аллаху, так и Господу нашему, Иисусу Христу. Уважение к вере всегда было неотъемлемой частью нашей повседневности и образа жизни. Основа нашей философии в поступках, а не в словах. Однако, раз уж пришло время для слов, то у нас, как видишь, есть что сказать. Ибо мы про добро, про спорт, про веру и про интересы нашей родины, которую, к слову, мы достойно представляем, развивая и прославляя российский спорт не только в нашей стране, но и за ее пределами.

И про рекламный клип, не знаю, видел ли ты его сам или нет, но в нем нет ни православного священника, ни богохульства. Там есть только добрая ирония с образом католического экзорциста. Он был снят нашим подписчиком, и мы уверены, что он не несет никакой смысловой нагрузки, кроме юмора. И в нем уж точно нет того богохульства, которое мы ежедневно можем видеть в телепередачах на федеральных телеканалах. Но что же теперь, и их закрывать, и бокс на них не показывать? В театральных постановках, литературе Гоголя и Достоевского и живописи Саврасова иронии над канонами церкви тоже немало. И всех вышеперечисленных тоже запрещать и предавать анафеме? О пропаганде упомянутого тобой разврата в отдельно взятых картинах и целых сериалах, посвященных проституции, на ведущих диджитал платформах, принадлежащих государственным компаниям, я вообще молчу.

Анатолий Сульянов. Фото Соцсети

И да, о нашем приложении: оно разработано русскими ребятами, программистами, не покинувшими страну, а активно участвующими в программе по импортозамещению запрещенных в России социальных сетей. Везде мы позиционируем себя как первое приложение для знакомств, где на главном месте стоят семейные ценности, любовь и создание семьи. И команда, работающая над приложением, очень этим гордится. А разврата там не больше, чем в популярных государственных социальных сетях VK и «Одноклассники».

У каждого свой взгляд на вещи, но не стоит пытаться разглядеть в нас плохое – его у нас нет. Да и в целом, Умар, к чему нам все эти разногласия? Которые, я уверен, возникают зачастую с чужой подачи. Я приглашаю тебя в воскресенье посетить со мной службу в моем родовом селе Аксиньино, в храме, построенном в 90-е годы моей семьей. Исповедаться каждому в своем и причаститься. Забыть все недоразумения и строить будущее нашей страны и спорта вместе, рука об руку. С уважением, Сульянов А. Ю.».

При этом сам рекламный ролик ни на странице Сульянова, ни на странице Hardcore уже не найти – вероятно, его удалили. Интересно, что еще в начале августа Кремлев и Сульянов сотрудничали: они совместно провели благотворительный забег с призовым фондом в 20 миллионов рублей. При этом ранее Сульянов говорил, что Кремлев уже предъявлял ему претензии за аморальность его фрик-промоушена Epic Fighting.

«У этого проекта, я считаю, за все время был один большой…То, за что мне по сей день стыдно, – рассказывал Сульянов на YouTube-канале Святослава Коваленко. – Один большой ***** [прокол], давай назовем это русским языком. Это когда хайпа ради ребята решили оставить в выпуске сцену, которую через четыре часа уже удалили в творческой студии YouTube. Там, где Руки-Базуки и какая-то девушка порнозвезда. Я за нее наслушался и от Сарнавского с Петром Яном и Толей [Малыхиным]. Они меня чуть ли не подзатыльниками гоняли по залу Tiger в Таиланде.

Я говорю: «Да вырезали все». И Умар Назарович Кремлев беседу со мной большую проводил. И действительно, это недостойно, даже если ты открыто говоришь, что это фрик-история. Этого просто не могло быть, такое нельзя было выпускать в эфир. А во всем остальном – они ссорятся, дерутся, мат там запикан. Мата у Юры Дудя* (признан иностранным агентом в РФ. – Прим. «СЭ») в его передаче порой можно насчитать больше, чем на конференциях Epic Fighting».