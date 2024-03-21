Мусалов: «Оливейра — опытный боец, но я буду делать свое — разбивать его в стойке»

Боец промоушена «Наше дело» Хайбула Мусалов высказался о предстоящем поединке с Алексом Оливейрой.

Бой между спортсменами состоится в мае этого года на турнире «Наше дело 83».

«Оливейра — опытный боец, но я буду делать свое — разбивать его в стойке. Конечно, буду ставить защиту от борьбы. Он неплохой грэпплер, хотя я больше назвал бы его стоечником, чем борцом. Да и к клетке неплохо прижимает. Я посмотрел его поединки против Шавката Рахмонова и Майка Перри. С Оливейрой нельзя терять концентрацию, потому что он любит кидать «нежданчики». В случае победы над ним, я думаю, мне откроют дорогу к громким боям», — цитирует Мусалова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 33-летний Мусалов одержал две победы и не потерпел ни одного поражения. На счету бразильца Оливейры 25 побед и 15 поражений.