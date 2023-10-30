Адесанья: «Бокс как бизнес коррумпирован до безобразия!»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) рассказал, почему никогда не будет выступать в профессиональном боксе.

«Бокс как спорт прекрасен. Бокс как бизнес коррумпирован до безобразия! — написал Адесанья в соцсетях. — Например, в марте 2015 года в этом ролике [боя с Ашером Дербиширом в 2015-м] меня ударили не по правилам, а с моего соперника не сняли очко. Я раскачиваю его и кладу на канвас, и это считается слипом. Я бросаю супермен-панч, снова раскачивая его, и получаю предупреждение, потому что моя нога оторвалась от земли, и это «запрещено». Они, должно быть, не знают о прыжке Дэвида Туа с левым хуком.

Как бы то ни было, я боксировал как «новичок» и мне было легко. Я решил заняться ММА, потому что в глубине души, будучи кикбоксером, я знал, что какой-то ботан в трусах может победить меня, не нанеся ни одного удара. Приходилось осваивать совершенно новые навыки с нуля, это было очень унизительно, но в конечном итоге окупилось. Было весело, но я больше никогда не буду заниматься боксом, я предпочитаю использовать все свое оружие в реальном бою".

Адесанья выступал в профессиональном боксе с 2014 по 2015 год, заработав рекорд 5-1.