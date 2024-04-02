Себастьян Фундора пообещал дать Тиму Цзю реванш

Новый обладатель титулов WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора (21-1) даст Тиму Цзю (23-1) реванш, несмотря на то что в контракте не прописана эта опция.

«Мы все так хотели провести этот бой, что многие наши договоренности были достигнуты на словах. Времени было недостаточно. Но я хочу дать понять, что команда Фундоры будет соблюдать соглашение. Мое слово всегда равнозначно подписанному контракту. Тим Цзю, ты получишь реванш, когда ты будешь готов», — приводит слова промоутера Фундоры Сэмпсона Левковича инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.