Сауль Альварес: «Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) не считает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) представляет большую угрозу, чем бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2).

«Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин. Я дрался со всеми стилями, которые только можно себе представить», — приводит слова Альвареса Fight Hub TV.

Бенавидес подерется с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгия (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.