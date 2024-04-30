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Сегодня, 13:30

Сауль Альварес: «Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) не считает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) представляет большую угрозу, чем бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42-2).

«Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин. Я дрался со всеми стилями, которые только можно себе представить», — приводит слова Альвареса Fight Hub TV.

Бенавидес подерется с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгия (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Геннадий Головкин
Сауль Альварес
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