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Сегодня, 13:56

Цзю о поединке Бивола против Бетербиева: «Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом»

Константин Цзю.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал «СЭ» новость о том, что Дмитрий Бивол подписал контракт на бой против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Я не сторонник этого боя, но это им решать, проводить поединок или нет. Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Для других стран — не знаю. Бивол себя зарекомендовал в Америке, выиграв у Альвареса. Бетербиев больше известен в Европе.
Является ли этот бой грандиозным с точки зрения pay-per-view? Сложно сказать. Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

26 декабря менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что поединок Бивола и Бетербиева может состояться в марте или апреле 2024 года.

13 января 2024 года Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом. Поединок состоится в Квебеке, Канада.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед и ни одного поражения в профессиональном боксе. 33-летний Бивол выиграл все 22 боя в профессиональной карьере.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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Источник: Бивол подписал контракт на титульный бой против Бетербиева