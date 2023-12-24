Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из США Деонтей Уайлдер проведет бой с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером 23 декабря, в субботу, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день»). Бой в соглавном событии вечера на территории арены «Kingdom Arena» начнется после 00:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт».

На счету 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе — 43 победы, два поражения и одна ничья. В последний раз американец дрался 15 октября 2022 года. Тогда он нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

У 31-летнего Паркера — 33 победы и три поражения. Его последний поединок прошел 28 октября 2022 года. В нем новозеландец одержал победу нокаутом над канадцем Саймоном Кином.