Дмитрий Бивол рассказал, когда завершит карьеру

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) считает, что он точно не будет боксировать в 40 лет.

«Никакого бокса в 40 лет. Это 100 процентов. Но если честно, у меня нет в голове конкретной цифры. Я опираюсь на свои ощущения, просто внутри меня есть чувства. Все, что я сейчас хочу, — это пояса. Пояса, пояса», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).