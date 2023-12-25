Гаджиев считает, что Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Дмитрия Бивола над британцем Линдоном Артуром в турнире в Эр-Рияде.

«Безусловно, Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона. После победы над Линдоном Артуром, которая была предсказуемой для всех, кто следит за карьерой Дмитрия, этот бой будет очевидным и логичным шагом в карьере российского боксера. Это будет заслуженно и ожидаемо», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.