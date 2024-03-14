Чемпион ACA Гончаров: «Пол хочет вписать свое имя в историю бокса, нокаутировав Тайсона»

Чемпион ACA Евгений Гончаров предположил, почему 27-летний Джейк Пол решил выйти на ринг против 57-летнего Майка Тайсона.

«Интересно, сколько же денег предложили Тайсону. Все из-за денег. Хороший чек, и Джейк Пол хочет вписать свое имя в историю бокса как человека, который нокаутировал Тайсона. И неважно, что в каком возрасте Майк. У Пола есть шансы на это. Все-таки Тайсону 57 лет», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Бой состоится 20 июля в турнире в Техасе и станет главным событием вечера.

Последний раз Тайсон выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка. Его противостояние с Роем Джонсом завершилось ничьей. Пол 3 марта одержал победу над Райаном Бурландом.