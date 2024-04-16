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Сегодня, 07:54

Гвоздик: «Бивол переоценен. Бетербиев его победит»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1) объяснил, почему считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) победит чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0).

«Я бы поставил на Бетербиева, — сказал Гвоздик в интервью BoxingScene. — Это хороший бой. Я не спарринговал с Биволом, поэтому не знаю, как он справится с мощью Бетербиева. У Бивола, безусловно, отличная работа ног, но Бетербиев прекрасно знает, как резать углы. Думаю, ему удастся прижать Бивола к канатам. Если вы посмотрите бой Бивол — Канело, то у Канело никогда не было проблем с тем, чтобы прижать его к канатам. Проблема для Бивола в том, что сила Бетербиева на другом уровне. При всем уважении к боксерским навыкам Канело, он не так силен, как Бетербиев. Именно здесь, я думаю, у Бивола возникнут проблемы, если только он не сможет использовать свою работу ног, чтобы нарушить его ритм. Я просто думаю, что Бетербиев будет слишком силен. Это бой 50 на 50, но если бы я ставил деньги, то поставил бы на Бетербиева.

Бетербиев от природы намного крупнее Бивола, я слышал, что Бивол на самом деле не такой уж и тяжелый. Это сыграет свою роль, потому что Бетербиев будет больше, сильнее и тяжелее. Бивол — отличный боец, но, по моему личному мнению, его переоценивают. Он хорош, но люди думают, что он непобедим, а я так не думаю. Я не думаю, что Бетербиев тоже так думает, это будет очень тяжелый бой для Бивола".

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Гвоздик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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