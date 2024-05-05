Восстановление Бетербиева займет не менее трех месяцев

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев будет восстанавливаться после травмы не менее трех месяцев.

В субботу, 4 мая, стало известно, что 39-летний боксер получил разрыв мениска, из-за чего его бой с Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, перенесли на неопределенный срок.

«Восстановление займет не меньше трех месяцев. А бой можно планировать на конец года, не ранее», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее появилась информация о том, что Бивол получил нового соперника вместо Бетербиева. По информации ESPN, 33-летний россиянин встретится с представителем Ливии Маликом Зинадом 1 июня на турнире в Эр-Рияде.