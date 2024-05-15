Холифилд дал совет Полу перед боем с Тайсоном

Единственный боксер в истории, завоевавший неоспоримое чемпионство в двух весовых категориях в эпоху трех поясов, Эвандер Холифилд (44-10) посоветовал Джейку Полу (9-1) не недооценивать бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Я считаю, что Джейк может заработать много денег, но правда в том, что Тайсон — опытный профессионал. Нужно быть опытным и тренированным, чтобы хорошо работать на ринге. Джейк определенно знает, как сделать себе имя. Его преданность спорту очевидна, но Тайсон не тот, кого можно недооценивать. Если он всерьез намерен соперничать с Тайсоном, то должен повысить уровень своей подготовки. Я восхищаюсь его рвением, но Тайсон — это другой зверь», — сказал Холифилд в интервью Fight Hub TV.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.