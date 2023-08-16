Илон Маск обвинил Цукерберга в трусости: «Есть ли место, где он будет сражаться?»

Самый богатый человек в мире Илон Маск опубликовал в свою соцсеть X хронологию его конфликта с Марком Цукербергом.

«История противостояния такова: я пошутил, что буду драться с Заком. Тогда он написал: «Скинь локацию». Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Я предложил его дом в качестве «безопасного места». К сожалению, он был в командировке. Есть ли место, где он будет сражаться?» — написал Маск в своей соцсети.

Ранее Цукерберг заявил, что Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.