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Сегодня, 12:52

Менеджер Бивола: "Бой с Бетербиевым стал возможен, потому что такие суммы раньше и близко не обсуждались"

Руслан Минаев
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), считает, что долгожданный поединок с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) состоится в следующем году.

«Вероятность боя с Бетербиевым велика, — сказал Корнилов «СЭ». — С нашей стороны, мы уже дали согласие на этот бой, и, насколько я знаю, близка договоренность со стороны Артура Бетербиева. Я думаю, что в следующем году большое событие состоится. На самом деле очень интересный бой даже для меня, но у меня нет сомнений, что Дмитрий превосходит в боксерских качествах.

Почему раньше не могли подписать контракт на бой? Потому что те суммы, на которые мы сейчас подписали контракт, они даже близко не обсуждались до появления шейхов и всей команды, которая через Саудовскую Аравию проводит бои, которые приняли решение делать те бои, которые многие годы не происходили. К большому счастью, что бой Бивола и Бетербиева один из тех боев.

Когда я говорил, что нужно обеспечить этот бой, я не говорил только о том, что надо обеспечить Дмитрия гонораром. Я говорил о том, что само событие должно быть крупным. Гонорары, организация, эти все моменты должны были сойтись, чтобы это произошло масштабно, потому что до этого обсуждались варианты в США, и по серьезности они не дотягивали до того, чтобы этот бой произошел, а сейчас звезды сошлись».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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