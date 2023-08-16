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Сегодня, 12:55

Рой Джонс: «Федору пора провести бой со мной. Мы оба российские спортсмены»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) заявил, что Федору Емельяненко (40-7) нужно оставить идею подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Федору не нужно боксировать с Майком Тайсоном. Ему давно пора провести бой со мной. Я уверен, что это будет невероятно большое событие. Мы оба российские спортсмены, и это было бы очень интересно», — приводит слова Джонса издание BloodyElbow.

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что хотел бы подраться по боксу с Тайсоном.

Майк Тайсон
Рой Джонс
Федор Емельяненко
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