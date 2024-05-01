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Сегодня, 10:17

Сауль Альварес отреагировал на победу Гарсии над Хейни: «Я не был удивлен»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) признался, что нервничал, когда смотрел бой между бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) и чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Я не был удивлен. У Райана большой талант, и я рад за него. Я видел этот бой и был очень счастлив. Немного нервничал, но я был рад за него», — сказал Альварес журналистам на пресс-конференции в преддверии боя с Хайме Мунгия (43-0).

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Девин Хейни
Сауль Альварес
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