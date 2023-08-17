Сауль Альварес рассказал, за сколько дней до боя прекращает заниматься сексом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) заявил, что не занимается сексом за неделю до поединка.

«Я прекращаю заниматься сексом за неделю до боя. Раньше бойцы говорили, что нужно воздерживаться месяц или два перед поединком, но я так не думаю. Одна-две недели, и все. Влияет ли это на мои ноги? Я никогда не чувствовал этого, не знаю. Возможно, другие бойцы что-то ощущают, но я — нет», — отметил Альварес в интервью The Breakfast Club.

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя вне зависимости от результата Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет к обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).