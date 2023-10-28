В субботу, 28 октября, британский боксер Тайсон Фьюри проведет против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну поединок за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир стартует в 18.00 по московскому времени, а главное событие вечера ожидается в районе полуночи.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну.

Непобежденный чемпион Фьюри провел на профессиональном ринге 34 боя (33-0-1). Нганну дебютирует в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в ММА (17-3-0) и был чемпионом UFC в тяжелом весе.

Основную информацию о бое Фьюри — Нганну читайте в этом материале.

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