Тим Цзю — о бое с Мендосой: «Во время поединка я подумал: «Черт, чувак, как ты еще держишься?»

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0) поделился эмоциями после победы над временным чемпионом по версии WBC Брайаном Мендосой (22-3).

«Был ли я удивлен, что он все еще держался на ногах? Определенно, мужик. Я думал, что он упадет. Я слышал его дыхание, он шатался по рингу, и я подумал: «Черт, чувак, как ты еще держишься?» У него сильный дух. Многие бы бойцы просто сдались. Это факт. Он настоящий воин, именно поэтому я испытываю к нему большое уважение. Он говорил, что собирается убить или быть убитым», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Цзю победил Мендосу единогласным решением судей. Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.