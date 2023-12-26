Уайлдер признался, что смеялся, наблюдая за боем Джошуа и Валлина

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) был счастлив, узнав, что он проиграл Джозефу Паркеру (34-3).

«Они действительно не хотят этого боя. Когда я проиграл, вы видели, каким счастливым он вышел? Я разразился хохотом и сказал: «Этот парень капец как счастлив». Я заставил его выступить так. Он такой: «Мне не придется драться с Уайлдером». Ходили слухи, что он говорил об уходе из спорта, если я выиграю. 9 марта бой все еще может состояться. Но это отличный способ для них избежать поединка», — сказал Уайлдер 78SPORTSTV.

Уайлдер проиграл Паркеру единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа победил Валлина техническим нокаутом в шестом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения боя. Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.