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Сегодня, 08:15

Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде! Следующим должен стать Бивол?

Российский боксер Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде
Отдел единоборств «СЭ»
Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита.
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Российский чемпион мира не увидел конкуренции со стороны британца.

Утром 14 января в канадском Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев встретился с Каллумом Смитом. Российский боксер с канадским гражданством провел защиту трех поясов — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Предыдущий поединок Бетербиева прошел в январе 2023 года, когда Артур одолел Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по треп версиям он стал в бою против Джо Смита-младшего, у которого отобрал титул WBO.

Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Каллум Смит. Бетербиев нокаутировал Смита! Бой завершился в седьмом раунде. Онлайн-трансляция

Каллум Смит прошлый бой провел в августе 2022 года. Тогда он выиграл поединок у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря победе Смит получил возможность побиться с Бетербиевым. Рекорд Смита — 29-1, единственный раз он проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа 2023 года, но был отменен из-за отказа российского боксера. Бетербиев не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у Артура выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024 года, а после него Бетербиев, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита.

Бетербиев активно начал поединок, хотя Смит не стеснялся идти вперед и проявлять инициативу. Со временем российский боксер начал забирать контроль в свои руки, а полностью это проявилось в четвертом раунде, когда Бетербиев избивал Каллума, но так и не смог отправить в первый нокдаун в карьере. Смит тоже не остался без ответа: выдал скоростную серию, которая завершилась точным апперкотом. В пятом раунде Бетербиев разбил лицо Смита — стало понятно, что до решения британец, который не мог найти аргументов против ударов Артура, доживет вряд ли.

Артур Бетербиев.

Шестой раунд начался с точного правого хука в голову, который потряс Смита. Британец попытался ответить, но его контрпанч получился не таким весомым. Каллум был все менее подвижным, пропускал все чаще, но не падал. В седьмом раунде Артур, наконец, уронил Смита, но рефери поднял британца. Спустя несколько секунд Каллум снова оказался на настиле, и тогда уже угол отказался от продолжения поединка. Бетербиев не изменил себе и профессиональный рекорд до красивых 20-0.

Бокс
Артур Бетербиев
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