Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело

История чемпиона по боксу из России, который родился в Киргизии.

Дмитрий Бивол

Дата рождения: 18 декабря 1990 года.

Место рождения: Токмак (Чуйская область), Киргизская ССР (СССР).

Рост: 183 см.

Вес: 79,4 кг (на бой выходит в весе 83-84 кг).

Вид спорта: бокс.

Весовая категория: полутяжелый вес.

Стойка: левосторонняя.

Размах рук: 180 см.

Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе на ноябрь 2023 года): 21-0.

Детство и юность Дмитрия Бивола

Бивол родился в киргизском городе Токмак. Его папа Юрий по национальности молдаванин, мама Елена имеет корейские корни. У Дмитрия есть также две сестры. Родители работали в сельском хозяйстве, семья жила небогато.

Дмитрий начал заниматься боксом в шестилетнем возрасте. Его первым тренером в ДЮСШ города Токмак стал Вячеслав Шарапов. Спустя пять лет тренировок юноша получил первый разряд, проведя более 50 поединков.

В Киргизии Юрий Бивол не мог полностью обеспечить сына спортивной экипировкой, поэтому ребенок некоторое время тренировался в чешках. Отец семейства много времени проводил на работе, но верил, что сын сможет добиться мирового признания.

В 12 лет Бивол вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург. По мнению его отца, в России у сына было больше шансов вырасти в крутого боксера. В Питере семья Бивола делила двухкомнатную квартиру с другим семейством, в общей сложности вместе проживали девять человек. Жилье в Киргизии пришлось продать за 3000 долларов, собственная квартира в Санкт-Петербурге в те времена оценивалась в 20 раз дороже.

В тот период все деньги в семье зарабатывал отец Бивола, мужчина был водителем маршрутного такси и трудился с раннего утра до поздней ночи. Как ранее подчеркивал в интервью Дмитрий, родители всегда поддерживали его в стремлении заниматься боксом.

В Санкт-Петербурге тренером Бивола сначала стал Николай Исаев, позже Дмитрий перешел к Геннадию Машьянову, под руководством которого работает по настоящее время.

О своей национальной принадлежности Бивол говорил так: «Я — плод Советского Союза. Молдова и Киргизия были частью СССР. Мои родители познакомились в России. И после развала Союза я начал себя делить. А я принадлежу и России, и Киргизии, и Молдове».

Детское архивное фото Дмитрия Бивола (в красном). Фото bivolboxing.com

Спортивная карьера Дмитрия Бивола

До перехода в профессионалы Бивол провел 283 боя среди любителей, одержал 268 побед при 15 поражений. Дмитрий выиграл множество турниров по юношам, дважды завоевал золото чемпионата России, в 2013 году взял серебро на летней Универсиаде в Казани. В финале турнира россиянин проиграл украинцу Александру Гвоздику.

Бивол дебютировал в профессионалах осенью 2014 года в Москве в «Лужниках». Дмитрий победил техническим нокаутом уругвайца Хорхе Родригеса Оливеру. В следующих двух поединках россиянин одолел соотечественника Константина Питернова и представителя Уганды Джоуи Вегаса.

В августе 2015 года Бивол получил вакантный титул чемпиона США по версии WBC после победы над мексиканцем Фелипе Ромеро в Калифорнии. В ноябре того же года в Казани Дмитрий стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

В мае 2016 года на арене «Мегаспорт» в Москве Бивол решением судей победил доминиканца Феликса Валеру и забрал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Оппонент Дмитрия дважды был в нокдауне во время боя.

В следующих четырех поединках Бивол одержал победы над украинцем Евгением Махтиенко, новозеландцем Робертом Берриджом, американцами Сэмюэлем Кларксоном и Седриком Агнью.

В ноябре 2017 года Бивол впервые успешно провел защиту пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA. Россиянин нокаутировал австралийца Трента Броадхерста в первом раунде.

После боя с Броадхерстом Бивол еще четыре раза защитил свой титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Дмитрий победил кубинца Салливана Барреру, малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, а также американца Джо Смита-младшего. В противостоянии с последним Бивол пропустил один из самых серьезных ударов в карьере правым оверхендом.

В октябре 2019 года в Чикаго (США) Бивол в результате решения судей одержал победу над доминиканцем Ленином Кастильо. Это позволило россиянину впервые провести защиту чемпионского пояса WBA Super. Следом Дмитрий победил британца Крэйга Ричардса и соотечественника Умара Саламова.

Бой Бивола с Канело

В мае 2022 года Бивол провел поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (Канело) на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Оппонент россиянина подходил к бою с 60 победами и одним поражением — от американца Флойда Мейвезера-младшего.

Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) запретило Биволу выходить на бой против Канело под флагом и гимном РФ и исполнять песню Виктора Цоя «Группа крови». Вместо этого организаторы поединка подсветили туннель в цветах флага Кыргызстана (Киргизии) и представили россиянина «боксером из Калифорнии».

«Сказали, что нельзя выходить с флагом и гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту.

Я не знал, только после боя увидел, что сзади был экран. И мне тоже приятно. Отметили, что рожден в Кыргызстане, получилось так", — сказал позже Бивол.

При этом боксер подчеркнул: «Не хочу обидеть, но, если честно, у меня даже не было мысли выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксером. Я выходил под российским флагом, потому что был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющееся, что я выхожу под флагом России».

В первых четырех раундах Альварес завладел небольшой инициативой, работая первым номером. Ближе к середине поединка Дмитрий стал действовать активнее соперника. Канело начал пропускать удары. Ближе к концу боя мексиканец выглядел физически уставшим, а Бивол работал в прежнем темпе. Россиянин чувствовал себя комфортнее и наносил много точных ударов по сопернику.

«Я видел, что когда ему не отвечают, то он чувствует себя комфортно, — говорил Бивол в Drozd Podcast. — Как только ему начинают отвечать после сильных ударов, то он сразу теряется и начинает дышать. Он уставал после своих сильных ударов. Ему прилетела ответка».

По итогам 12 раундов поединка судьи отдали победу Биволу со счетом 115-113, 115-113 и 115-113. Канело потерпел первое поражение за девять лет.

В ноябре 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) Бивол единогласным решением судей одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. На поединок чемпион снова вышел без национальной символики, при этом к рингу его сопровождал Баста (Василий Вакуленко) под исполнение песни «Моя игра». По информации Total Sportal, Дмитрий заработал до 1,5 миллиона евро с учетом pay-per-view (продаж платных трансляций) за противостояние с Рамиресом.

Поединок Бивол — Артур

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол в статусе чемпиона WBA Super в полутяжелом весе проведет бой с британцем Линдоном Артуром.

По прогнозам букмекеров, наиболее вероятный исход — победа Бивола. Коэффициент на это — примерно 1,05. На успех Артура можно поставить за 10,90. Ничья — за 27,0.

Дмитрий Бивол (слева) и Линдон Артур. Фото Reuters

Достижения Дмитрия Бивола

Любительский бокс

золото чемпионата Европы-2012 среди молодежи в весе до 81 кг;

первое место на чемпионате России-2012;

серебро на летней Универсиаде в весе до 81 кг;

золото чемпионата России-2014.

Профессиональный бокс

мастер спорта России международного класса;

интернациональный чемпион по версии WBA (2015-2016);

временный чемпион мира по версии WBA (2016-2017);

чемпион мира по версии WBA (2017-2019);

суперчемпион мира по версии WBA 2019 — по настоящее время;

заслуженный мастер спорта России (2023).

Стиль бокса Дмитрия Бивола

Бивол провел более 280 поединков в любительском боксе, что позволило прокачать его навыки тактики до высочайшего уровня. Благодаря высокому уровню боксерского IQ Дмитрий может приспособиться практически к любому сопернику. У него надежная защита, мощные точные удары и отличные навыки контратаки. Бивол довел до совершенства футворк (работа ног) и идеально чувствует дистанцию. Россиянин любит использовать широкую стойку, которая помогает ему контролировать действия оппонента. Дмитрий обладает сильным нокаутирующим ударом (из 21 боев 11 завершились досрочной победой).

Специалисты называют Бивола одним из самых выносливых боксеров в мире. Спортсмен считает, что это благодаря его генетике и психологии, которые помогают подготовить организм к испытаниям. Для этого Дмитрий часто проводит тренировочные сборы в горной местности.

Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной и детьми. Фото Соцсети

Личная жизнь Дмитрия Бивола и развод

Дмитрий Бивол разведен. Летом 2023 года боксер разорвал брак с супругой Екатериной после 16 лет отношений. У пары родились два ребенка — сыновья Мирон и Никон. Спортсмен познакомился с будущей женой в 16 лет в самолете по пути в Сочи в 2007 году. Тогда боксер отправился на сборы, а Екатерина — к бабушке.

По словам бывшей жены, причина расставания кроется в том, что Дмитрий требовал от нее беспрекословного подчинения во всех вопросах. Екатерина считает, что он «абьюзер и псих». При этом она утверждает, что боксер никогда ей не изменял.

«Меня унижали, а я была готова унижаться, — говорила Екатерина Бивол в соцсетях в видеосообщениях. — Меня оскорбляли, а я готова была оскорбляться. Мною командовали, и я подчинялась. А потом я взбунтовалась. И тут же стала не нужна. «Такая жена мне не нужна». Я очень рада, что не стерпела, заявила свои права. Почему мы живем так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые, делала рефераты, когда вместе учились в университете. Я одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги — и что? Почему мы живем в мире, где женщина выполняет огромную роль, а я ей говорят, что она должна слушаться? И деньги становятся его, а не твоими. Я рада, что взбунтовалась против этого мира, что я бунтарь такой».

Позже бывшая супруга обвинила Бивола в домашнем насилии. Екатерина прикрепила множество фотографий, в которых продемонстрировала следы ссадин от вероятных ударов по лицу. По словам женщины, дети были свидетелями конфликта. Она сообщила, что боксер также разбил ей часы, подаренные Умаром Кремлевым. При этом Екатерина рассказала подписчикам, что ранее делала аборт ради карьеры мужа, а большое влияние на их семью оказывала его мать.

В конце октября 2023 года Бивол прокомментировал развод с женой: «Тяжело ли переживаю развод? Любой развод для любой стороны всегда тяжело переживается. Ну что поделать? В жизни есть такие трудности, которые нужно пережить и пойти дальше. Мы посмотрим в дальнейшем. Нельзя сказать заранее, как я провел лагерь и буду ли я суперготовым к бою. Или как оказало на меня влияние какое-то событие. Это будет видно только тогда, когда это событие произойдет. Посты жены? Я стараюсь думать позитивно. Надеюсь, все будет хорошо у всех нас».

Увлечения Дмитрия Бивола и жизнь вне бокса

В редкое свободное время Бивол играет в футбол и пейнтбол с друзьями. Боксер также пытается учить английский язык. До развода проводил много времени с семьей. Дмитрий задумывается над тем, что в будущем может заняться своим бизнесом.

У Бивола есть два высших образования. Первое он получил в Санкт-Петербурге в НГУ им. П.Ф.Лесгафта — спортивная специальность. Второе — юридическое в Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина (КубГАУ).

В Drozd Podcast Бивол признался, что перед поединками иногда любит смотреть фильмы «Четыре пера» и «Гладиатор». По словам спортсмена, они помогают настроиться на бой.

Дмитрий Бивол. Фото AFP

Сколько зарабатывает Дмитрий Бивол

По данным портала Sarkariexam, общее финансовое состояние Бивола оценивается в 10 миллионов долларов. Известно, что боксер заработал два миллиона за поединок с Канело, 1,5 миллиона — за бой с Джо Смитом-младшим, 750 тысяч — за противостояние с Ричардсом, 510 тысяч — с Рамиресом. Все вышеперечисленные суммы зафиксированы без учета системы просмотра платных трансляций pay-per-view (PPV). За поединок с Артуром Бивол должен получить гарантированный гонорар в размере 450 тысяч долларов.

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