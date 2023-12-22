Уайлдер пробует нефть, Валлин — «исполнить Усика», а Бивол — не простудиться

В эти выходные Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа выйдут на ринг в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы гарантировать себе бой друг с другом в следующем году. Там же будут Бивол и многие другие...

Рияд с арабского — сады. Или двор с садом. Все самое интересное с точки зрения истории региона происходило до середины ХХ века, а затем Саудовская Аравия начала качать нефть. Но нефть и есть та самая причина, по которой здесь случились финал Боксерской Суперсерии, реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом (и Поветкин в андеркарде), поединок Фьюри — Нганну и много чего еще. Последний бой, понятное дело, самый громкий, и организован он был теми же людьми. Но шоу в эти выходные отличается. Тогда было много хайпа, продавали публике бой, который не все в принципе хотели смотреть. Сейчас — два поединка с участием боксеров, о встрече которых промоутеры не могли договориться уже несколько лет. Нам продают мечту...

Джошуа — Валлин

Мы можем сколько угодно смеяться и иронизировать над Джошуа, но в текущей реальности даже без титулов он для организаторов главный бой вечера. Проигравший дважды Усику, он стал даже интереснее, в его истории появилась какая-то драма, а слегка истерические нотки в его заявлениях после боя добавили образу многогранности. Он теперь не биоробот, а человек с чувствами, слабостями, сомнениями. Вчера он сказал очень хорошую вещь: «Я уже спокоен, мне 34 года, и если вдруг я недостаточно хорош — то я уже, скорее всего, лучше и не стану».

Вот только британец все еще в сомнениях, иначе не поменял бы месяца два назад тренера ЕЩЕ РАЗ. Кажется, это четвертый раз за пять боев? Роберт МакКракен, Роберто Гарсия, Деррик Джеймс, теперь в углу командует Бен Дэвидсон, экс-тренер Тайсона Фьюри. Может быть, я кого-то даже упустил. И ведь все это — неплохие специалисты, значит, проблема не в них...

А Отто Валлин проигрывал только Тайсону Фьюри. Боксерские люди говорят про его бой с Гассиевым в сентябре не иначе «исполнил Усика». Ну, он тоже левша, давит скорее ритмом и темпом, чем мощью (ее как раз особо нет). Но чутье Усика на дистанцию и на момент куда выше уровнем. А это значит, что Валлин будет неприятным соперником, но не более того. В конце концов, даже в Усика британец попадал тяжелыми ударами, но как развивать — не понимал. Подозреваю, что здесь такой проблемы не будет.

Энтони Джошуа и Отто Валлин. Фото Reuters

Уайлдер — Паркер

Другое дело — Деонтей. По сути, он должен быть главным боем вечера. Репутация нокаутера, экс-чемпион мира Джозеф Паркер в соперниках, гарантированно он будет и пропускать, и отгружать. Возможно, для саудитов он слишком противоречивый, слишком шумный... Или их смущает то, что после проигранного противостояния с Фьюри он боксировал меньше раунда (с Хелениусом).

Пять раз он был на полу в трех боях с Фьюри. Два поражения — нокаутом. Тайсон был на полу четыре раза. Это было интереснее для людей, чем все остальное в дивизионе. Не поймите меня неправильно, Усик был очень и очень хорош, но ничего нового в его исполнении мы не видели, а Джошуа вел бой просто глупо.

Уайлдер тоже иногда ведет бой, словно его айяуаска не отпустила (хотя он ее попробовал только недавно), но куда зрелищнее. Возможно, это просто одно из требований Эдди Хирна и Джошуа — «и должны быть главными героями».

Думаю, Деонтей готов смириться много с чем в обмен на черное золото. Кстати, вы знали, что в Саудовской Аравии кино было под запретом 40 лет... а первый показанный фильм в 2018-м — «Черная Пантера».

Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Фото Reuters

Бивол — Артур

Договор Бивола с местными саудовскими промоутерами предусматривает два боя, этот — с Лондоном Артуром и следующий — объединительный с Бетербиевым (предположительно). Можно сколько угодно ругаться на скучный стиль Бивола и нежелание развлекать толпу, но пока все, что он делает, ведет его к новым деньгам и возможностям. Он защищал пояс WBA и строил репутацию, пока не получил бой с Альваресом.

Дальше был Зурдо Рамирес в Абу-Даби и бесконечные переговоры с Бетербиевым, где никто и ни к чему не пришел... А когда боксер не дерется больше года (как Бивол сейчас), то шансы получить что-то значительное снижаются. Но у Бивола снова будет шанс на величие, стоит только победить Линдона Артура.

Если вы посмотрите два боя Артура с Энтони Ярдом, вы узнаете о его стиле примерно все. Осторожен, с хорошей левой рукой, чувствует дистанцию, но бывает — проваливается, не любит темп и среднюю-ближнюю дистанцию. В общем и целом для более универсального и умного Бивола он — еда. Если Дмитрий вдруг не простудится.

В Рияде комфортные 24-25 градусов сейчас, так что опасность больше в кондиционерах в отеле и спортзале, чем в сопернике из Великобритании.

Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Фото Reuters

«Риядские сезоны»...

В боксе принято относиться ко всем новым людям и явлениям с некоторым недоверием. Обычно оно преодолевается долгими переговорами, поездками на конгрессы боксерских федераций, переплатой за услуги посредников и агентов, да много на что еще приходится идти тем, кто хочет потратить свои (или чьи-то) деньги на бои.

Но не в случае с саудовским проектом Riyadh Season. Всем уже известны их деньги (нереальные) и возможности (почти ничем не ограниченные). И можно сказать, что эти деньги, эти идеи и эти перспективы промоутеры уже ждали. Именно так — больше всего рады другие промоутеры. Да, так бывает.

В классическом понимании «его превосходство» Турки Аль-Шейх им не конкурент, а богатая принимающая сторона. Как Фердинанд Маркос и Мобуту для Дона Кинга, как казино в Макао для Арума и Кинга, как Абу-Даби для UFC.

Боксерские промоутеры ведь хотят зарабатывать. Поэтому некоторые поединки для них слишком хороши, слишком дорогие, они не приносят сверхприбыль, когда должны (в понимании организаторов, конечно). Билеты, платные трансляции и спонсорская реклама — это, конечно, замечательно — но недостаточно для Бивола и Бетербиева в одном ринге.

И Турки может больше еще и потому, что он — третья сторона. Промоутер Бивола не может уговорить промоутера Бетербиева на свои условия и наоборот. Потому что деньги тратить и зарабатывать будет кто-то один, на своей ТВ-платформе и билетах, а другому останется только бежать следом, глотать дорожную пыль с обещаниями и забирать процент из гонорара своего бойца.

А для саудитов платформа имеет так же мало значения, как и возможный доход с PPV. Гала-ужин со звездами интереснее.

Итак, для них бокс — это не цель, а средство. Метод. Маркетинг себя и своих идей. Помните Rumble in the Jungle в Киншасе? Мы все привыкли хвалить Дона Кинга (и, несомненно, за дело) за хитроумный план взять деньги у диктатора, но он даже не был инициатором в полной мере. В Заире, если вы почитаете воспоминания участников, было полно культурных событий за государственный счет. И если бы не сечка у Формана, из-за которой боксерское шоу отложили, бокс совместили бы с музыкальным фестивалем, где выступали Джеймс Браун и Би Би Кинг. И конечно, в Заир привозили, как сейчас в Саудовскую Аравию, журналистов, писателей, всевозможных селебрити, чтобы они могли обо всем этом рассказать. Все как в Саудовской Аравии сейчас. Но только они сразу сделали ставку на спорт. Сначала футбол, затем Фьюри — Нганну. Но только в боксе конкуренция за внимание меньше. Проще сделать событие экстраординарное, ведь все, что для этого нужно, — деньги и желание боксеров подраться и обеспечить себе следующий, более дорогой бой. А оно у них в эти выходные, кажется, есть. И у Джошуа, и у Уайлдера, и у Бивола.