Ендовицкий: «Бронзой удовлетворен, я ехал в Монпелье за медалью»

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий рассказал о первом в карьере рассечении, полученном на чемпионате Европы. В схватке за бронзовую награду в весовой категории свыше 100 кг победил венгра Рихарда Шипеца.

«В моей карьере такого еще не случалось, и когда мне перевязывали голову, думал о том, что 12 секунд до конца осталось, надо выигрывать. А потом приходилось перед каждой встречей подходить к медикам, проверять перевязку, все это было непривычно.

Бронзой удовлетворен, я ехал в Монпелье за медалью, это моя первая в карьере награда взрослого чемпионата Европы. И главное, что я сегодня понял — надо терпеть и не сдаваться. Сегодня проиграл финну Мартти Пуумалайнену, он по манере борьбы напоминает мне Тамерлана Башаева (бронзового призера Олимпиады в Токио — прим. ТАСС). Попрошу его поработать со мной, чтобы адаптироваться к таким соперникам — невысоким, крепким, сильным. С ними мне очень неудобно, но нужно уметь бороться с разными конкурентами", цитирует ТАСС Ендовицкого.