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Сегодня, 21:53

Победитель турнира «Большого шлема» Каниковский заявил, что не имеет права на ошибку

Алина Савинова
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Победитель турнира «Большого шлема» в Японии Матвей Каниковский заявил, что в предолимпийский сезон должен выигрывать все соревнования без права на ошибку.

«Состав «Большого шлема» в Японии действительно сильный, но это не имеет никакого значения. Сейчас нужно выигрывать все турниры без права на ошибку. А что касается соперника, то в 18 лет бороться в финале «Большого шлема» — это уже серьезное достижение. Уверен, что в будущем этот дзюдоист еще себя проявит», — приводит ТАСС слова Каниковского.

В финале турнира российский дзюдоист досрочно одержал победу над 18-летним японцем Доту Араи.

Весной 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России. Отечественные дзюдоисты участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19444007
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