В «Сириусе» в октябре состоится первый фестиваль дзюдо

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов сообщил, что первый в российской истории фестиваль дзюдо пройдет с 7 по 14 октября в «Сириусе».

Участниками мероприятия станут юные спортсмены и их родители.

«Федерация дзюдо России старается проводить как можно больше образовательных мероприятий. В этот раз в рамках проекта «Семья чемпионов» состоится фестиваль дзюдо. Эта программа реализуется уже несколько лет, и с каждым годом к ней присоединяются все больше любителей спорта со всей страны. В «Сириусе» на одной площадке соберутся около двухсот семей», — приводит ТАСС слова Денисова.

Также он отметил, что амбассадорами фестиваля будут олимпийские чемпионы Хасан Халмурзаев и Беслан Мудранов, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Пуляев, а также российский тренер Евгений Кулдин.

В рамках фестиваля юные спортсмены проведут тренировки с известными российскими дзюдоистами, познакомятся с членами национальной команды России, а также посетят «Академию единоборств» и Музей дзюдо.