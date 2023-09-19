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Сегодня, 19:08

Гаджиев официально анонсировал бой Минеева и Штыркова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бой между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября. Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Минеев о том, что Штырков менее опасен, чем Карвальо. Может быть, это и так, но думаю, что Ваня не согласится. 18 ноября мы об этом точно узнаем. Этот бой подтвержден. Поэтому Минеев — Штырков 18 ноября. Запасайтесь валидолом», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале Kamil Time.

В последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Элисте и проходил по правилам кикбоксинг, Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо.

Штырков в своем последнем поединке, который проходил по правилам бокса в Hardcore Boxing, техническим нокаутом проиграл Константину Ерохину.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Камил Гаджиев
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