Гаджиев официально анонсировал бой Минеева и Штыркова

Бой между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября. Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Минеев о том, что Штырков менее опасен, чем Карвальо. Может быть, это и так, но думаю, что Ваня не согласится. 18 ноября мы об этом точно узнаем. Этот бой подтвержден. Поэтому Минеев — Штырков 18 ноября. Запасайтесь валидолом», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале Kamil Time.

В последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Элисте и проходил по правилам кикбоксинг, Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо.

Штырков в своем последнем поединке, который проходил по правилам бокса в Hardcore Boxing, техническим нокаутом проиграл Константину Ерохину.