АСА 173: началась прямая трансляция боев турнира

29 марта, 19:30
На канале «Матч Боец» началась видеотрансляция предварительного карда турнира АСА 173. В главном поединке вечера ММА подерутся представители средней весовой категории — россиянин Артем Фролов и Владислав Янковский.
Турнир АСА 173 проходит в Минске (Белоруссия). Посмотреть бои основного карда вечера ММА можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало в 20.30 по московскому времени.
Все поединки АСА 173 доступны для просмотра на официальном сайте АСА. Следите за ключевыми событиями турнира в Минске в матч-центре «СЭ».
Артем Фролов — Владислав Янковский
Тони Джонсон — Карлос Фелипе
Руслан Колодко — Элиас Сильверио
Михаил Дорошенко — Денис Магер
Денис Смолдарев — Араш Садеги
Владислав Мишкевич — Отабек Тахиров
Руслан Габараев — Сергей Стародуб
Виктор Азатян — Витезслав Райнох
Важа Циптаури — Майкон Силван
Владислав Новитский — Исса Салем
Холмурод Нурматов — Мхитар Барсегян
ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».