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29 марта, 09:00

АСА 173: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира 29 марта

Турнир АСА 173 начнется в 18.55 мск 29 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
В главном бою турнира АСА 173 подерутся Артем Фролов и Владислав Янковский.
В главном бою турнира АСА 173 подерутся Артем Фролов и Владислав Янковский.
Фото АСА
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29 марта в Минске (Белоруссия) пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 173 на территории спортивного комплекса «Минск-Арена». В главном событии вечера ММА проведут поединок средневесы: Артем Фролов из России и Владислав Янковский из Белоруссии.

В соглавном противостоянии подерутся тяжеловесы Тони Джонсон и Карлос Фелипе.

Турнир начнется в 18.55 по московскому времени. В прямом эфире видеотрансляцию АСА 173 покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» с 20.30 мск. Поединки вечера ММА 29 марта также можно будет посмотреть на официальном сайте АСА.

Следить за ключевыми событиями поединков АСА 173 в Минске можно будет в матч-центре «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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