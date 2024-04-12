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Сегодня, 19:32

Борисов: «Витрук стал моим соперником из-за Рамадана»

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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от предстоящего боя с Павлом Витруком.

Поединок состоится 19 апреля на турнире АСА 174, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«В нашем поединке больше спортивной составляющей. Славянской публике может не понравиться, если мы будет нагнетать ситуацию. Необходимости в треш-токе мы не испытывали. Витрук стал моим соперником из-за Рамадана. Если бы не это, мне бы, скорее всего, дали другого соперника для защиты титула. Все равно, Павел — серьезный соперник. Он более чем достойный, бывший чемпион М-1», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 39-летний Борисов одержал 25 побед и потерпел 6 поражений. Один бой с его участием завершился вничью.

На счету 33-летнего Витрука 21 победа, 1 ничья и 6 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олег Борисов
Павел Витрук
ММА
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