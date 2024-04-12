Чемпион ACA Борисов: «Не напрягает возможность страховать финал Гран-при»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов оценил возможность страховать финал Гран-при, в котором встретятся Магомед Бибулатов и Мехди Байдулаев.

«Да, Байдулаев крупный. Он много гоняет. Я слышал, что Маирбек Хасиев не допустит его к финалу, если Мехди не сделает вес. Опасения есть, и они оправданные, если человек регулярно не делает вес. Поэтому мой бой с Павлом Витруком можно считать полуфиналом. Победитель будет страховать финал Гран-при. Все вернется на круги своя, если так произойдет. Меня не напрягает неопределенность в этом вопросе», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

39-летний Борисов одержал за карьеру 25 побед, потерпел 8 поражений, и 1 бой завершился вничью.