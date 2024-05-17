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Сегодня, 10:47

Вице-президент ACA Бадаев рассказал, что Вартанян упал в цене

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о возможном возвращении Эдуарда Вартаняна в лигу.

«Диалог был. При желании его можно назвать переговорами в зависимости от смысла, который вложен в слово. Мы общались. У нас были планы сделать реванш с Юсуфом Раисовым. Эдик сказал, что будет ждать то время, которое озвучил. После вопрос с возвращением будет открыт», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, сильно ли Вартанян упал в цене за прошедший год.

«Предстоит выяснить. Точно упал. Вернем Эдика, но не на тех же условиях. Это будет справедливо по отношению к нам. Но это также будет хороший гонорар. Надеюсь, что соглашение его устроит», — добавил вице-президент АСА.

32-летний Вартанян является победителем Гран-при АСА в легком весе 2023 года. Осенью он отказался от крупного контракта АСА ради желания выступать в UFC, но американская лига до сих пор не проявила к нему никакого внимания.

Источник: Metaratings.ru.
Эдуард Вартанян
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