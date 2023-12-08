Башкирский боец крушит соперников в 48 лет. Он познал на себе уличную жизнь конца 80-х

Венер Галиев не смотрел сериал «Слово пацана», а жил в нем.

Вечером 8 декабря в Уфе состоялся турнир АСА 167, в со-главном событии которого 48-летний россиянин Венер Галиев встретился бразильским экс-бойцом UFC Хакраном Диасом.

Галиев подошел к поединку с Диасом с тремя победами в последних четырех боях, причем единственное поражение от Мухаммеда Кокова он потерпел из-за травмы во время поединка. Диас выглядел не так здорово в последнее время (только одна победа в шести боях), но бразилец младше Галиева на целых девять лет.

Поединок не продлился и раунда. По истечении одной минуты Галиев отправил соперника в нокдаун точным правым прямым, после чего довел до головы бразильца много точных и безответных ударов из граунд-энд паунда. Рефери Дмитрий Валуевич ждал, что Хакран попытается переломить ход поединка, но пожалел бразильца после очередного удара и остановил бой.

Для Галиева этот поединок стал 53-м в профессиональной карьере — он одержал 38 побед и проиграл 15 раз. Карьера Венера началась в 2004 году, а одним из первых его соперников был Александр Шлеменко на турнире в Казани.

Именно по криминальным событиям, происходящим в этом городе в конце 1980-х и начале 1990-х, снят сериал «Слово пацана», ставший главным хитом 2023 года — его обсуждают и о нем спорят. Галиев жил не в Казани, но совсем рядом — в Стерлитамаке, что в Башкортостане, и те события в силу возраста застал. Об этом он рассказывал «СЭ» в августе 2020-го.

«В другой район города идти считалось небезопасно, если идешь — надо кого-то оттуда знать, а то можешь получить, — говорил боец. — Мы и сами себя так вели, когда к нам с других районов приходили. У нас в районе был кинотеатр. Мы, когда нам нужно было набрать мелочь, частенько отбирали деньги у тех, кто с других районов приходил.

Район на район стали драться, когда стали уже постарше, на дискотеки в другие районы ходить. Лучшая дискотека в Стерлитамаке была во дворце культуры в районе, который считался для нас враждебным. По одному туда не ходили, только толпой. Были и дружественные районы. Иногда получалось, что по ходу дискотеки выстраивались коалиции дружественных районов против недружественных, а между нами бегали милиционеры с овчарками, пытались не допустить драки. Но потом звучал какой-нибудь крик, кого-то выдергивали из толпы и начиналась драка стенка на стенку.

Венер Галиев. Фото Соцсети

Кто определял, какой район дружественный, а какой — нет? Это от старших перешло, они с кем-то воевали, а мы автоматически воевали с молодыми с тех же районов. Помню, в детстве играли во дворе, мелкие еще были, и тут мимо нас пробегают ребята постарше и кричат, называют свой район. Они шли по нашему району и просто били всех встречных подряд. Собралась большая толпа, но и ребята с нашего района успели собраться, отлупили их. Помню, ехал на велосипеде — они идут все побитые, кого-то тащат, а мы, мелкота, кидаемся в них камнями, плюемся.

В Уфе тоже такое было. Помню, мне объясняли: «Если будешь в универмаге на вокзале, то говори, что ты с такого-то района, а то мочкануть могут». Сейчас, понятно, такого нет. Мог ли попасть в криминальные структуры? Не миновала меня эта участь. Побывал я в группировке, но так, недолго».