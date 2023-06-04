Альбази одержал победу над Кара-Франсом на UFC Vegas 74

Иракский боец Амир Альбази одержал победу над новозеландским спортсменом Кай Кара-Франсом на UFC Vegas 74.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Альбази раздельным решением судей.

Теперь на счету Альбази 17 победу при одном поражении. В предыдущем сражении, состоявшемся в декабре прошлого года, удосрочил в третьем раунде Алессандро Косту.

Кара-Франс одержал 24 победы при 11 поражниях. В предыдущем бою, который прошел в июле 2022 года, новозеландец техническим нокаутом в третьем раунде проиграл чемпиону UFC в наилегчайшем весе Брэндону Морену.