Алекс Перейра: «Хочу стать чемпионом в этом дивизионе, UFC пообещал, что следующий бой титульный»

Сегодня, 07:07
Бразилец Алекс Перейра прокомментировал победу над Яном Блаховичем из Польши на UFC 291.
«Это был очень тяжелый бой, но, надеюсь, я показал вам, ребята, немного моей борьбы сегодня. Наберитесь терпения, и скоро я покажу еще больше. Мой фокус на поясе, мы уже разговаривали с UFC, они дали понять, что этот бой претендентский, я буду драться за пояс, мне все равно, с кем.
Я хочу стать чемпионом в этом дивизионе, а потом меня ждут еще кое-какие дела. Чувствовал себя прекрасно сегодня, потому что гонял на 20 фунтов меньше", — сказал Перейра в октагон-интервью.