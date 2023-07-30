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Сегодня, 07:07

Алекс Перейра: «Хочу стать чемпионом в этом дивизионе, UFC пообещал, что следующий бой титульный»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бразилец Алекс Перейра прокомментировал победу над Яном Блаховичем из Польши на UFC 291.

«Это был очень тяжелый бой, но, надеюсь, я показал вам, ребята, немного моей борьбы сегодня. Наберитесь терпения, и скоро я покажу еще больше. Мой фокус на поясе, мы уже разговаривали с UFC, они дали понять, что этот бой претендентский, я буду драться за пояс, мне все равно, с кем.

Я хочу стать чемпионом в этом дивизионе, а потом меня ждут еще кое-какие дела. Чувствовал себя прекрасно сегодня, потому что гонял на 20 фунтов меньше", — сказал Перейра в октагон-интервью.

Алекс Перейра
Ян Блахович
UFC
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