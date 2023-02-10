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Чемпион полулегкого дивизиона UFC австралиец Алекс Волкановски заявил, что не будет сдаваться, если Ислам Махачев поймает его на болевой прием.
«Я один из лучших грэпплеров на земле, я больше и сильнее него. Глупо думать, что я не буду готов к такому сценарию. Я не постучу в знак сдачи, не усну от удушающего, если попадусь на болевой прием, а выйду и буду доставать его ударами. Вот и все», — cказал Волкановски на пресс-конференции UFC 284, отвечая на вопрос «СЭ».
Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.