Волкановски — о бое с Махачевым: «Не постучу в знак сдачи и не усну от удушающего приема»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC австралиец Алекс Волкановски заявил, что не будет сдаваться, если Ислам Махачев поймает его на болевой прием.

«Я один из лучших грэпплеров на земле, я больше и сильнее него. Глупо думать, что я не буду готов к такому сценарию. Я не постучу в знак сдачи, не усну от удушающего, если попадусь на болевой прием, а выйду и буду доставать его ударами. Вот и все», — cказал Волкановски на пресс-конференции UFC 284, отвечая на вопрос «СЭ».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.