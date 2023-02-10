0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:00

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: дата боя — когда пройдет и во сколько начало UFC 284

Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 28. В главное бою сойдутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Первые бои турнира начнутся в 02.00 по московскому времени, а бой Махачев — Волкановски стоит ожидать не ранее 06.00 (мск).

Полный кард турнира можно посмотреть здесь.

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом победил бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе. У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

В прямом эфире UFC 284 покажет телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на «СЭ».

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
Обсудить
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед боем на турнире UFC