Ислам Махачев — Алекс Волкановски: дата боя — когда пройдет и во сколько начало UFC 284

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 28. В главное бою сойдутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Первые бои турнира начнутся в 02.00 по московскому времени, а бой Махачев — Волкановски стоит ожидать не ранее 06.00 (мск).

Полный кард турнира можно посмотреть здесь.

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом победил бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе. У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

В прямом эфире UFC 284 покажет телеканал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на «СЭ».