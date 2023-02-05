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ММА

Сегодня, 09:19

«Я был рядом»: Александр Емельяненко о майке со своим изображением на церемонии завершения карьеры Федора

Виталий Косик
Корреспондент
Федор Емельяненко и Ренцо Грейси.
Фото Telegram
Telegram Дзен

Российский ММА боец Александр Емельяненко поддержал своего брата Федора Емельяненко, который завершил свою карьеру после поражения от американца Райана Бейдера.

Александр в своем Telegram-канале выложил фрагмент трансляции, в котором бразильский тренер Ренцо Грейси стоит в фирменной футболке российского бойца с его изображением. Публикацию Александр дополнил словами: «Я был рядом».

Ранее Александр Емельяненко уже обращался к своему брату Федору со словами поддержки после завершения карьеры спортсмена.

46-летний Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

За всю карьеру на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Bellator (Беллатор)
Александр Емельяненко
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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