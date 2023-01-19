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Сегодня, 14:37

Александр Емельяненко показал на видео, как помогал дворникам убирать снег во дворе

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Telegram-канале известного российского бойца MMA Александра Емельяненко появилось видео*, как спортсмен помогает на улицу дворника убирать снег.

«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу», — гласит подпись к видео.

Ранее появлялась информация, что Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве.

На кадрах видео видно, как российский спортсмен сначала пытается зайти в торговый центр, а затем с трудом идет по улице.

На видео — логотип Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Александр Емельяненко
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