Александр Емельяненко показал на видео, как помогал дворникам убирать снег во дворе

В Telegram-канале известного российского бойца MMA Александра Емельяненко появилось видео*, как спортсмен помогает на улицу дворника убирать снег.

«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу», — гласит подпись к видео.

Ранее появлялась информация, что Александра Емельяненко не пустили в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве.

На кадрах видео видно, как российский спортсмен сначала пытается зайти в торговый центр, а затем с трудом идет по улице.

На видео — логотип Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)