Полина Емельяненко: «К ММА отношусь крайне отрицательно»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина объяснила, почему не любит вид спорта, которым занимается ее муж.

— Как ты относишься к боям по правилам ММА? — вопрос Полине.

— Крайне отрицательно.

— Неожиданно.

— Не знаю, как можно нормально относиться к этому виду спорта, будучи женой бойца. Это очень травмоопасная вещь, и мне вообще не нравится, если честно.

— А какие виды привлекают?

— Плавание, фигурное катание.

— Какие поединки Александра ты смотрела внимательно?

— Видела все бои, но уже после того, как они заканчивались. Вживую — ни разу.

— Почему?

— Я не могу на это смотреть. У меня просто начинается какая-то эпилепсия.

— А в чем именно страх?

— Во всем. Если люди наблюдают со стороны как обычные болельщики, то они, наверное, видят как-то по-другому. А я знаю, что это мой муж, ему может быть больно, он сам может сделать кому-то больно. Как на это смотреть... Потом, когда все уже прошло, — только тогда.