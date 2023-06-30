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Сегодня, 11:23

Александр Романов считает, что в бою с Нганну Малыхин делал бы упор на борьбу

Виктория Кравченко
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Молдавский боец UFC Александр Романов рассказал о шансах в потенциальном бою чемпиона One FC Анатолия Малыхина и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

— Малыхин сказал, что готов драться с Фрэнсисом Нганну в One FC. Как бы сложился этот бой?

— Думаю, Толя бы делал упор не на ударку, а на борьбу, которая на хорошем уровне. У него замечательный бэкграунд в вольной борьбе. Поединок получился бы интересным, — сказал Романов «РБ Спорт».

Ранее спортсмен назвал бой с Волковым сплошной ошибкой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-romanov-v-boyu-s-ngannu-maly-hin-by-delal-upor-na-bor-bu/
Федор Малыхин
Александр Волков (единоборства)
Франсис Нганну
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