Александр Романов считает, что в бою с Нганну Малыхин делал бы упор на борьбу

Молдавский боец UFC Александр Романов рассказал о шансах в потенциальном бою чемпиона One FC Анатолия Малыхина и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

— Малыхин сказал, что готов драться с Фрэнсисом Нганну в One FC. Как бы сложился этот бой?

— Думаю, Толя бы делал упор не на ударку, а на борьбу, которая на хорошем уровне. У него замечательный бэкграунд в вольной борьбе. Поединок получился бы интересным, — сказал Романов «РБ Спорт».