Александр Волкановски дал прогноз на бой Сехудо и Стерлинга

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка действующего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3) и экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2).

«Генри Сехудо, очевидно, обладает гораздо большим арсеналом, чем Алджамейн, особенно на ногах, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Я думаю, что он будет намного опаснее на ногах. Он может добить Алджамейна, у него хороший контроль дистанции. В свою очередь Алджамейн должен очень захотеть победить. Против олимпийского борца это будет сложно, но сможет ли он забрать спину? Если он окажется на спине Генри Сехудо, это будет совсем другая история.

Вся эта борьба и все остальное уйдет на второй план. Если Алджамейн сможет забрать спину, это может стать большой проблемой для Генри. Так что я не считаю, что Алджамейн не может победить. Он точно сможет потягаться с ним в грепплинге и, возможно, сможет контролировать ситуацию, забрав спину.

Я с нетерпением жду, что там произойдет. Опять же, в стойке я на стороне Генри Сехудо, но я считаю, что лучший вариант для Алджо — это если Генри будет бить по нему, а он поймает его за шею и заберет спину.

Я склоняюсь к победе Генри Сехудо. Их шансы примерно равны, поэтому лучшая ставка — ставка на победу Сехудо. У него больше инструментов для победы. Он понимает игру, будет хорошо готовиться. Но и у Алджо есть, что предложить Генри.

В эти выходные я внимательно буду следить за главным боем, потому что я гарантирую, что победитель вызовет меня. Ставлю на это все, что у меня есть. Победитель бросит мне вызов".

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.