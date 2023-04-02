Алексеева рассказала, как готовится к дебютному бою в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о подготовке к дебютному поединку в организации против Стефани Эггер из Швейцарии.

«К бою с Эггер я готовлюсь с Таней Постарнаковой. Еще к нам подъехала из Нальчика чемпионка мира по рукопашному бою Роза Крыш. Тренируемся в «Ратиборце» в Екатеринбурге с ребятами. Меня готовят тренера и по боксу, и по муай-тай, и по вольной борьбе, и по ММА. Парни в группе очень помогают, встают в спарринги. От всех тренеров чувствую поддержку. О настрое говорить пока рано, но мы заряжены 24 на 7, теперь самое главное — согнать вес, функционально подготовиться. Что касается моих угловых, пусть это останется сюрпризом, но я сразу скажу, что это люди из России, но которые живут сейчас вы Америке. Вы даже немножко удивитесь», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Поединок Алексеевой и Эггер пройдет 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 (UFC Vegas 72). На счету россиянки четыре победы и одно поражение. В активе представительницы Швейцарии восемь побед и три поражения.