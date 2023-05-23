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Сегодня, 09:23

Амир Алиакбари хочет провести реванш с Анатолием Малыхиным

Давид Хачатрян
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Иранский тяжеловес One Championship Амир Алиакбари (12-3) заявил о желании провести реванш с чемпионом в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом весе Анатолием Малыхиным (12-0), который нанес Алиакбари последнее поражение.

«У каждого свой путь. Большой и тернистый. Но мы справимся. Другого выхода нет», — написал Малыхин в соцсетях, на что Алиакбари в комментариях написал: «Погнали! Реванш!»

Малыхин победил Алиакбари нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 24 сентября 2021-го на ONE: Revolution в Калланге, Сингапур.

Анатолий Малыхин
ММА
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