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ММА

Сегодня, 09:51

Рефери ММА Сидорин рассказал о мифах в смешанных единоборствах

Виктория Кравченко
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Известный рефери и тренер Александр Сидорин рассказал, может ли организатор турнира дать судье рекомендации по остановке боя.

«Нет. По крайней мере, в моей практике не было такого, чтобы мне кто-то говорил, что мне делать. Это моя работа, моя ответственность, так сказать, мой авторитет, который я нарабатываю. Если я буду угождать, я перестану нравиться людям, меня перестанут звать работать. Потому что будет видно, что ты делаешь неправильно. Особенно сейчас, когда есть всевозможные ставки и так далее.

Все говорят: «Да вы там все купленные судьи». Самое интересное, что никто не предлагал. Понимаете? Вы сначала предложите, просто чтобы хотя бы упомянуть об этом (смеется). Нет. Я не вижу для себя правильным принимать чьи-либо рекомендации по этому вопросу. После этого я могу не понравиться организаторам, но мой авторитет мне дороже», — цитирует Сидорина MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/referi-mma-sidorin-rasskazal-o-mifakh-v-smeshannykh-edinoborstvakh-253215/
ММА
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